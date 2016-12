Karate, l'arbitro stende i lottatori

10:49 - Tutto comincia in modo normale, i due lottatori sul quadrato, l'arbitro dà il via e comincia la contesa. Poco dopo, però, l'arbitro dell'incontro porta la mano alla testa, sembra un po' disorientato, finchè decide di buttarsi in mezzo ai due combattenti e di stenderli entrambi, il primo con un pugno tremendo, il secondo con un back kick degno di Bruce Lee. In pochi secondi quelli che sembrano colleghi dell'arbitro entrano sul "ring" per fermare la furia dell'uomo in camicia e cravatta, ma serve lo sforzo di 4 persone per riuscire a calmarlo...