Juve-Napoli, Tevez sfida Higuain

17:39 - Juve contro Napoli vuol dire l'Apache contro El Pipita, Carlos Tevez contro Gonzalo Higuain, l'ex del Boca Juniors contro l'ex del River Plate. I due argentini, arrivati entrambi in estate accendendo l'entusiasmo dei rispettivi tifosi, sono i leader indiscussi delle squadre che inseguono la Roma e domenica sera saranno uno di fronte all'altro allo Juventus Stadium per giocarsi un pezzo di scudetto. 29 anni l'Apache, 25 El Pipita, il bianconero finora è stato più prolifico in campionato, con 6 reti contro le 5 del rivale, ma l'azzurro ha segnato anche 3 gol in Champions, dove invece il bianconero è a secco addirittura dal 2009. Più fortuna per Higuain anche con la maglia della nazionale argentina dove, da quando c'è Sabella, trova spazio con continuità, a differenza di Tevez, che invece non viene mai convocato ed è stato superato anche dal baby Icardi nelle gerarchie del ct.



IL PUNTO FERMO DI CONTE Ma se le cose con l'albiceleste non vanno bene, Carlos Tevez è invece entrato da subito nei cuori dei tifosi della Juventus. Non tanto e non solo per i gol o le giocate di grande qualità, quanto per la grinta e la dedizione che mette in campo sempre, che affronti il Chievo o il Real Madrid. Non è un caso che l'Apache in questo inizio stagione sia stato l'unico vero intoccabile di Antonio Conte, che non rinuncia mai a lui e non perde occasione per elogiarlo pubblicamente per la sua professionalità da "top player".



L'ORO DI NAPOLI El Pipita invece di partite ne ha saltate tante per problemi fisici e ancora oggi non è al 100%. Nonostante ciò il suo inizio di stagione parla chiaro: una rete ogni 137' in Campionato e una ogni 75' in Champions League. Ma non è solo una questione di gol. Con l'argentino in campo, infatti, il Napoli in avanti ha qualità e peso diversi. Oltre a segnare, Higuain dà profondità alla squadra, tiene palla quando serve e dispensa assist per i compagni (4 tra Serie A e Champions). Un bomber completo capace di essere decisivo quando conta.

Domenica sera saranno uno contro l'altro con il peso della squadra sulle spalle: la Roma corre, è vietato sbagliare