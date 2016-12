Juve, le curve si riempono di bimbi

10:55 - Grande atmosfera di festa allo Juventus Stadium in occasione della sfida dei bianconeri con l'Udinese. Le curve della Juve, entrambe chiuse agli ultras per i cori discriminanti contro Napoli, si sono infatti riempite di rumorosissimi bambini. Erano oltre 12mila gli under 13 presenti e il loro boato non aveva nulla da invidiare a quello dei componenti del tifo organizzato. Peccato che spesso gli assomigliasse anche nei contenuti, che brutti quegli insulti ad arbitro e portiere avversario.