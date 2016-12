Italia, Balotelli colpisce una troupe di Mediaset

21:50 - Nervoso, non si sa perché. Forse solo perché la nostra troupe si era avvicinata troppo a lui nel marasma della stazione di Napoli, dove la Nazionale era appena arrivata in treno da Firenze. Fatto sta che Mario Balotelli ne ha combinata un'altra: l'attaccante dell'Italia e del Milan ha infatti colpito con una manata la telecamera di Sport Mediaset cercando poi di farla cadere. Il tutto mentre, attorno, il popolo napoletano acclamava gli azzurri.

Un migliaio di tifosi ha infatti accolto la squadra di Prandelli e, tra i giocatori, il più atteso era proprio Balotelli. All'arrivo della Nazionale, i tifosi napoletani hanno intonato un 'Mario, Mario' e mostrato un cartello con scritto 'Un sogno che si avvera, Balotelli la nostra bandiera'.



Non è mancato il coro 'Chi non salta bianconero è', ma il tifo per l'Italia, che martedì affronta l'Armenia, ha superato il campanilismo come dimostra lo striscione 'Il mio cuore è soprattutto tricolore'. In questo clima, quindi, il gesto di SuperMario è ancora più incomprensibile .