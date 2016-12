Iran, tutti pazzi per il Milan vecchie glorie

17:45 - Agostini, Ba, Baresi, Boban, Braglia, Carbone, Eranio, Evani, Favalli, Gattuso, Lantignotti, Maldini, Massaro, Oddo, Pancaro, Sebastiano Rossi, Simic e Vierchowod, Coach F. Baresi. Questa la rosa delle vecchie glorie del Milan, che allo stadio Azadi di Teheran (quarto al mondo e primo del Medio Oriente per capienza) hanno affrontato in amichevole le glorie del Perspolis Football Club. La gara è terminata 3-1 per i rossoneri grazie alle reti di Massaro, Lentignotti (su assist di Oddo) e Stefano Eranio, ma il successo è stato soprattutto di pubblico. Erano presenti infatti oltre 65mila persone, tutte insieme per celebrare l'addio al calcio di Mahdi Mahdavi Kias, giocatore del Perspolis e della nazionale, per 11 anni in forza al Bayern Monaco, e festeggiare una data importante per tutto il paese, quella della qualificazione a Francia 1998, avvenuta esattamente 16 anni fa.