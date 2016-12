Inter, ecco il progetto del nuovo stadio

10:36 - Mentre le firme per la cessione dell'Inter sono sempre più vicine, ecco che spunta il progetto per il nuovo stadio di proprietà. Un'idea realizzata dalla Manica Architecture, su commissione del club nerazzurro: "Il progetto dello stadio fa parte di un più ampio piano di sviluppo creato per dotare Milano di un'area definitiva destinata allo sport e all'intrattenimento - si legge nella presentazione del design concept -. Il progetto prevede un nuovo stadio a regola d'arte da 60.000 posti, un'arena da 12.000 spettatori, spazi per l'intrattenimento, aree retail e commerciale, e il potenziale per lo sviluppo futuro di strutture per conferenze d'affari, hotel e torri residenziali".