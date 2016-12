Inter, ecco il nuovo proprietario: chi è Erick Thohir

12:20 - Finalmente ci sono anche le firme: Erick Thohir è il nuovo proprietario dell'Inter, ad annunciarlo è stato Massimo Moratti, che ha anche rassicurato i tifosi: "Con Thohir tutto fatto, lascio a gente perbene". Questa è in effetti la sensazione che dà il pacioso faccione dell'indonesiano, quella di una brava persona, ma chi è Erick Thohir e come fa, a soli 43 anni, a potersi permettere di comprare un club di grande tradizione come l'Inter?

Il Tycoon è figlio di Teddy Thohir, che è al comando di Astra International, una holding a capo di una miriade di aziende nei più svariati settori. Solo nel 2012 Astra International ha fatturato circa 15,6 miliardi di dollari e ha dato lavoro a oltre 120mila persone (uno dei motivi per cui la famiglia Thohir è molto amata in patria). Erick, che ha due fratelli maggiori, Rika e Garibaldi, ha studiato negli Stati Uniti per 5 anni, conseguendo la laurea in economia ed un master alla National University di Los Angeles.

Negli USA nasce la sua passione per il basket: attualmente è uno dei proprietari dei Philadelphia 76ers, squadra della Nba, ed è presidente della Federbasket indonesiana e della federazione pallacanestro del Sud-Est asiatico, nonché di un paio di club del suo paese. Ha iniziato a costruire la sua fortuna, stimata in circa 25 miliardi di dollari, nel 1993 creando il Mahaka Group, attivo nell’editoria e nelle telecomunicazioni. Ad oggi il Mahaka Group possiede svariate emittenti radiofoniche, televisioni e giornali e nel 2011 è diventato proprietario del quotidiano indonesiano Republika (il più importante del paese) e della televisione JakTV. Sposato con Elizabeth Tjandra,

Erick Thohir è padre di quattro figli, si dichiara islamico moderato e ha maturato negli anni una grande passione per il calcio, anche dal punto di vista del marketing. E' il proprietario di maggioranza della squadra di calcio dei D.C. United, la squadra più titolata della MLS, e ora vuole rendere l'Inter quella più titolata della Serie A