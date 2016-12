Inter batte Verona 4-2: le foto più belle del match

22:42 - Vittoria interna e sorpasso in classifica per l'Inter di Mazzarri sul Verona di Mandorlini. I nerazzurri hanno rifilato un sonoro 4-2 agli scaligeri nell'anticipo della nona giornata di Serie A, riprendendosi il quarto posto in classifica. Inter subito avanti grazie all'autorete di Moras (9') raddoppiata da Palacio (12'). Martinho riapre i giochi (32'), ma Cambiasso (38') e Rolando (56') calano il poker prima del gol di Romulo (71') per il Verona.