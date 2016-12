Inghilterra: il Leyton Orient vieta Fifa14 ai calciatori

13:17 - Altro che divieto per i calciatori di usare Twitter o Facebook. Dall'Inghilterrà arriva una proibizione assolutamente nuova nel suo genere: niente Fifa14 per i giocatori perché fonte di distrazione, oltre che possibile ispirazione per "numeri" di cui un allenatore - in partita - farebbe volentieri a meno. Il "decreto" è opera di Rusell Slade, tecnico del Leyton Orient, società che milita nella Football League (terza serie del campionato inglese).