14:07 - E' in corso di svolgimento, tra le montagne e i canyon dello Utah, lo spettacolare Red Bull Rampage, la tappa finale del Freeride Mountain Bike World Tour 2013. I migliori rider del pianeta si sfidano in un contest a colpi di slopestyle, downhill e freeride di ogni tipo. Spettacolo ed emozioni garantite, come in questo video incredibile: salite in bici con questo fenomeno e godetevi lo show...