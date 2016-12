22:47 - Vittoria pesantissima del Napoli di Benitez, che passa a Firenze 2-1 grazie ai gol di Callejon e Mertens, in mezzo il pareggio su rigore del solito Beppe Rossi. Partita vivace e bella, nel finale la viola protesta per l'espulsione di Cuadrado per simulazione (sembrava rigore...).