Il Milan perde anche con la Fiorentina, Allegri sempre più in bilico

23:37 - La Fiorentina trionfa a Milano per il terzo anno consecutivo e mette Allegri in guai seri. I viola si impongono 2-0 sui rossoneri con un gol per tempo di Vargas e Borja Valero e fanno esplodere la contestazione del Meazza contro la squadra. Galliani ha abbandonato la tribuna subito dopo il secondo gol e ora l'esonero di Allegri sembra molto vicino. Bella partita della Fiorentina, che nonostante le assenze pesanti ha giocato con ordine e personalità, controllando i ritmi della gara senza mai rischiare nulla. Solo volenteroso invece il Milan, che per la prossima gara perde anche Balotelli, ammonito e squalificato.