Il meglio del sexy calendario del calcio

11:53 - L'ideatore si chiama James Husbands, i protagonisti sono invece alcuni dei personaggi più importanti del mondo del calcio. Svelati come non mai. Nasce così il sexy football calendar 2014, in cui calciatori, manager ed allenatori si mostrano nella loro sensualità più "estrema". Ovviamente in modo caricaturale. Benitez, ad esempio, compare alla corte di Roman Abramovich con tutti i suoi colleghi ex Chelsea: un po' come le conigliette di Playboy si stringono al creatore dell'impero dell'eros Hugh Heffner. E che dire di Ferguson? L'ex manager scozzese interpreta un pistolero con un phon in mano. I fratelli Gary e Phil Neville danzano sul ghiaccio, Blatter - dopo aver preso in giro Ronaldo per le sue esultanze - diventa ballerino di rock and roll. E poi c'è Wenger, che si atteggia come la Monroe sotto lo sguardo attento di Henry. Infine Puyol, impegnato nella flashdance, e l'immancabile Platini, in versione Cher.