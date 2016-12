Il calendario 2013 di Anna Fusco

15:33 - Anna Fusco sarà l'Angelo azzurro del Napoli anche per il 2014. La popolare attrice, fotomodella e showgirl partenopea propone il suo calendario dedicato ai colori della squadra del cuore. Il ricavato andrà, come ogni anno, in beneficenza per i bambini meno fortunati. Anna Fusco, in questo atteso prodotto editoriale, oramai diventato un vero e proprio oggetto cult, si presenta con uno stile tutto nuovo, molto chic e raffinato. Nessun nudo integrale, quindi, ma un'immagine elegante e sensuale. Le foto sono state scattate da Gaetano Livigni, un altro elemento nuovo e di grande prestigio che va ad arricchire un cast di 'fedeli' collaboratori i quali, anche quest'anno, in maniera del tutto gratuita, non hanno fatto mancare il loro contributo alla causa di solidarietà: Cristina Gagliardi per il make up, Tono su Tono per le acconciature, Rosabel Nail Art e Manidoro gioielli. Anna Fusco ha annunciato, in caso di vittoria di scudetto, una 'grande sorpresa' per tutti i tifosi azzurri.