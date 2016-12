Il Cagliari Calcio vicino alle vittime dell'alluvione

11:36 - In seguito alla tragedia avvenuta in Sardegna nella notte, il Cagliari Calcio, attraverso il proprio sito ufficiale, ha diramato un comunicato ufficiale: "Presidente, giocatori, staff tecnico e dipendenti del Cagliari Calcio esprimono cordoglio ai familiari delle vittime dell'alluvione che ha travolto diverse zone della Sardegna. Una tragedia inaccettabile che colpisce al cuore, per proporzioni e tragiche conseguenze. In questo momento, mentre ancora si fa il drammatico resoconto, ci rende comunque orgogliosi sapere che l'intera Sardegna si stringe nell'abbraccio della solidarietà. Siamo sicuri che il popolo sardo saprà ancora risollevarsi da questa nuova e devastante catastrofe".