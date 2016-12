il Boca spegne le 100 candeline del Superclasico, River ko

18:04 - Va al Boca Juniors il Superclasico d'Argentina numero 343, 100 anni dopo la prima volta. In casa del River Plate, al Monumental, gli Xeneizes hanno vinto 1-0 grazie al gol di Gigliotti al 26' dopo una grande azione della squadra allenata da Carlos Bianchi. Vittoria importante per i gialloblù che salgono a quota 19 punti in classifica, mentre la formazione di Ramon Diaz resta ferma a 14. In testa il Newell's Old Boys con 23 punti dopo 10 partite.



Rivivi i 100 anni di storia del Superclasico e dei suoi campioni