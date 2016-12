Icardi, l'ultimo "traditore": ha scelto l'Argentina

MAURO ICARDI - Poteva scegliere l'Italia di Prandelli, ma l'amore per la Seleccion argentina ha prevalso. Decisiva l'amicizia con Leo Messi

THIAGO MOTTA - Centrocampista brasiliano, nato a Sao Bernardo do Campo, dopo qualche tentennamento ha scelto di vestire la maglia dell'Italia rinunciando alla Seleçao

EZEQUIEL SCHELOTTO - Nato a Buenos Aires come Osvaldo, ha giocato sette partite con l'Under 21 italiana e una con la nazionale maggiore di Prandelli nel maggio del 2012

CRISTIAN LEDESMA - Grazie al suo passaporto italo-argentino il 14 novembre 2010 riceve la prima convocazione in Nazionale italiana, chiamato dal commissario tecnico Cesare Prandelli in vista dell'amichevole contro la Romania del 17 novembre

KEVIN CONSTANT - Francese di Frejus, ha scelto di giocare per la nazionale della Guinea grazie alle origini della madre

MESUT OZIL - Di chiare origini turche, il fantasista dell'Arsenal è nato a Gelsenkirchen in Germania. Per questo motivo ha deciso di giocare per i teutonici