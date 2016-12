Ibrahimovic, un ritocchino al naso per migliorare il fiuto del gol

13:00 - Ibrahimovic si è rifatto il naso? Sembrerebbe proprio di sì. Il celebre (e poco affascinante) profilo aquilino dell’attaccante del Psg appare più addolcito e lineare. Il mondo se n'è accorto dopo la grande prestazione dello svedese contro il Marsiglia: guardando le foto che ritraggono il volto di Ibra o le interviste di rito del post-partita, il naso di Zlatan è apparso cambiato. Un gesto strano, inaspettato da uno duro e spavaldo come lui, cresciuto nel ghetto di Malmoe, ma in fondo imprevedibile come i tocchi di classe pura con cui disorienta gli avversari in campo. Mino Raiola non conferma nè smentisce, “Non perdo tempo col gossip”, ma sembra proprio che Parigi abbia contagiato Zlatan, che ha voluto regalarsi un nasino alla francese...