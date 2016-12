13:51 - Per l’ottava volta il Pallone d’Oro svedese è andato a Zlatan Ibrahimovic. Ai microfoni di Aftonbladet, che gli ha assegnato il trofeo, l'attaccante del Psg ha dichiarato: "Più vinco meglio è, il mio record di 8 riconoscimenti sarà sempre più difficile da battere. Perciò non mi fermo, non sono contento, voglio vincere e voglio farlo sempre di più".