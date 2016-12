I tatuaggi dei calciatori: amori, colori e orrori

13:39 - "Non è da un calcio di rigore che si giudica un giocatore, un giocatore lo vedi dal..." tatuaggio. La famosa canzone di Francesco De Gregori oggi potrebbe suonare così, almeno a giudicare dai chilometri di pelle coperta dai tatuaggi dei vari giocatori del globo. Ormai non c’è profilo social di calciatore che non mostri disegni o simboli d’ispirazione romantica o religiosa, cinese o tribale, quasi fossero trofei o ferite di battaglia. Ecco a voi una carrellata dei più famosi, dei più strani e dei più brutti...