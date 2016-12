I gol più belli del 2013, ci sono Kone e Di Natale

12:37 - C'è anche un po' di serie A nella lista finale dei 10 gol candidati al premio Puskas che sarà assegnato da Fifa e France Football. In corsa per il riconoscimento che va alla rete più bella segnata nel 2013 ci sono anche Antonio Di Natale e Panatiotis Kone: l'attaccante dell'Udinese per il gol siglato al Chievo lo scorso 7 aprile, il greco per la mezza rovesciata con cui segnò al Napoli il 16 dicembre 2012. Gli altri giocatori candidati sono Peter Ankersen (10 agosto 2013, Esbjerg-Aarhus), Lisa De Vanna (1 giugno 2013, Sky Blue-Boston Breakers), Zlatan Ibrahimovic (13 novembre 2012, Svezia-Inghilterra), Daniel Luduena (27 luglio 2013, Pachuca-Tigres), Nemanja Matic (13 gennaio 2013, Benfica-Porto), Louisa Necib (17 marzo 2013, Lione-St.Etienne), Neymar (15 giugno 2013, Brasile-Giappone) e Juan Manuel Olivera (28 agosto 2013, Nautico-Sport Recife). I gol potranno essere votati sui siti di Fifa e France Football fino al 9 dicembre, la lista sarà ridotta a 3 nomi e ci saranno ulteriori votazioni per decretare il vincitore, che sarà premiato il 13 gennaio prossimo durante il gala di Zurigo.