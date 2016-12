Hockey, in Canada si celebra il "Teddy Bear Toss game"

16:16 - Nell'hockey canadese c'è una curiosa tradizione: ogni anno, a inizio dicembre, si celebra il "Teddy Bear Toss game", partita nella quale, al primo gol segnato, tutto il pubblico si alza e lancia sul ghiaccio migliaia di orsacchiotti di peluche. L'idea è volta a raccogliere i teddy bears per regalarli ai bambini negli ospedali, a quelli poveri o agli orfani e la cosa fa letteralmente impazzire i tifosi. In occasione di questo match il palazzetto si riempe in ogni ordine di posto e l'atmosfera è fantastica: "Sembra di assistere a una partita di playoff - racconta uno dei tifosi presenti allo Scotiabank Saddledome - ad ogni occasione per segnare il pubblico si incendia". Ma il vero delirio esplode al gol, quando oltre 25mila peluche volano sul ghiaccio... Guarda il video