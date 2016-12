Higuain è l'oro di Napoli, doppietta e Marsiglia k.o.

23:21 - Missione compiuta, ma che fatica. Il Napoli supera il Marsiglia 3-2 nella quarta giornata del girone di qualificazione di Champions League e ottiene 3 punti fondamentali per continuare a credere nell'impresa qualificazione. Doccia gelata per il San Paolo al 9', quando i francesi vanno in vantaggio su calcio d'angolo. La reazione degli azzurri è rabbiosa: pari di Inler con un gran tiro da fuori e due minuti dopo raddoppio di Higuain con una botta al volo. Nella ripresa il Napoli sembra in controllo, ma un'incertezza di Armero costa il 2-2. A quel punto azzurri tutti proiettati in avanti alla ricerca del gol vittoria, che arriva ancora grazie al Pipita, vero oro di Napoli