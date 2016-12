14:35 - Dopo la conferenza stampa, diversi piloti (tra cui Hamilton, Grosjean e Di Resta) compiono un giro di pista a piedi insieme agli ingegneri per scoprire i segreti del circuito di Yeongam. In Corea poche novità tecniche sulle monoposto: le squadre sono già concentrate sulla prossima stagione. E ai box Sebastian Vettel riceve in regalo una scultura in legno da parte di un suo piccolo tifoso...