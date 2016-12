Tgcom24 >

Golf, Caroline Wozniacki-Rory McIIroy, foto galeotta: i due si lasciano a causa di Twitter 14 ottobre 2013 Golf, Caroline Wozniacki-Rory McIIroy, foto galeotta: i due si lasciano a causa di Twitter La tennista ha pubblicato sul social network l'immagine del golfista mentre dorme. I due rompono il fidanzamento

17:43 - Spesso le storie d'amore tra sportivi non durano molto e le rotture possono capitare per i motivi più disparati. La storia tra Rory McIlroy e Caroline Wozniacki, però, passerà alla storia come quella che si è conclusa nel modo più curioso. La relazione tra i due, infatti, sarebbe finita ufficialmente perché il golfista non vuole distrazioni in vista dei prossimi tornei, e recuperare la giusta condizione fisica. Rumors provenienti dall'Inghilterra, però, dicono ben altro.

La decisione di rompere con la Wozniacki nulla avrebbe a che vedere con la presunta forma fisica di McIlroy, ma le motivazioni andrebbero ricercate su Twitter: la tennista ha pubblicato sul social network una foto del golfista mentre schiaccia un pisolino a bocca aperta. Un'immagine curiosa ma per nulla imbarazzante, che però non è andata giù al nord irlandese, che avrebbe così deciso di troncare il fidanzamento con la bella tennista danese.