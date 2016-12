Gli occhi del mondo su Fernanda

17:18 - Tutti gli occhi del mondo sono puntati sul sorteggio dei gironi del Mondiale e anche, o forse soprattutto, su chi li presenta, ovvero la bellissima modella e attrice Fernanda Lima e suo marito Rodrigo Hilbert. I due sono vere celebrità in Brasile, un po' come Beckham e Victoria per gli inglesi, ma c'è un retroscena svelato dai giornali locali che sta facendo molto discutere. Sembra infatti che inizialmente per presentare la serata fosse stata scelta la coppia formata da Lazaro Ramos e Camila Pitanga, poi la Fifa avrebbe detto no. Essendo Ramos di colore, molti hanno accusato gli organizzatori di razzismo, ma la federazione ha negato il caso facendo notare che la Lima aveva già presentato vari eventi sul Mondiale.