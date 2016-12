Giovani in rampa di lancio: la Juventus è tranquilla, Inter e Milan un po' meno

12:47 - La Juventus è tornata in testa e quindi a sorridere. Di motivi per farlo però ne ha più di uno e se il presente è roseo, il futuro sembra esserlo ancora di più. I bianconeri infatti possono contare su giovani di talento che stanno già facendo la differenza in Serie A come Berardi, Immobile e Gabbiadini. L'Inter, invece, può sorridere a metà pensando alla colonia di Livorno, mentre il Milan sembra essere un passo indietro a tutti.