Garcia: "Non parliamo di scudetto" Mazzarri: "Risultato bugiardo"

00:11 - Sette vittorie consecutive, ma Rudi Garcia si nasconde e tiene i piedi per terra: "Lo scudetto? Manca tanto alla fine". L'allenatore della Roma, dopo la vittoria contro l'Inter, è comunque soddisfatto: "Mi è piaciuto lo spirito collettivo della squadra che ha giocato col cuore quando ce ne è stato bisogno. Abbiamo un leader d'attacco con il capitano che ha indicato la via da seguire. La squadra ha fiducia ed è una cosa importante".

Il tecnico francese però ha qualcosa da recriminare ai suoi: "Dispiace che nella ripresa non abbiamo tenuto palla, ma 3-0 all'intervallo era già una buona cosa". Garcia ha sottolineato che la Roma "ha giocato con il cuore, è una squadra che lotta sempre e mi piace questa cosa per il futuro sarà importante. Totti? E' uno dei più grandi giocatori della storia del calcio e vederlo così felice è una cosa bella".

MAZZARRI

"Il risultato non rispecchia quello che si è visto in campo. Sono soddisfatto di come abbiamo giocato, soprattutto nel primo tempo, ma sappiamo com'è il calcio". Mazzarri non nasconde la delusione per lo 0-3 contro la Roma. "A livello di gioco non siamo stati inferiori ma negli episodi tutto ci è andato storto. E l'errore dell'arbitro sul rigore lo conferma. Siamo sulla strada giusta, è il primo ko con una grande e la squadra è competitiva".

TOTTI

"Scudetto? Adesso si può dire tutto, ma il campionato è lungo. Noi però siamo una squadra che può competere con tutti, ci sono squadre più forti ma lotteremo per la Champions, quello è l'obiettivo". Questo il commento a caldo di Francesco Totti dopo lo splendido successo per 3-0 della Roma a San Siro contro l'Inter. Il capitano giallorosso, migliore in campo con due gol e una serie di giocate fantastiche, non nasconde la soddisfazione per un avvio di stagione al di là di ogni più rosea previsione: "Non ci sono parole per descrivere questa vittoria - prosegue Totti -. Posso dire, però, che la continuità di questa squadra è la cosa più bella. E' la settima vittoria consecutiva, non è facile ma continuiamo così, con questa squadra possiamo andare lontano. Nessuno si sarebbe aspettato questo inizio di campionato, ma la squadra è messa ben in campo, ha giocatori di livello internazionale e quando la testa è libera...".