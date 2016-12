Galatasaray-Mancini: c'è la firma

18:02 - E' arrivata l'ufficialità: Roberto Mancini è il nuovo allenatore del Galatasaray. L'ex allenatore del City ha trovato l'accordo con i turchi e ha firmato un contratto da tre anni. Per il primo guadagnerà 5 milioni, mentre incasserà 4,5 milioni per ciascuna delle altre due stagioni. In panchina verrà affiancato da Tugay Kerimoglu, ex giocatore del Galatasaray con esperienza al Blackburn e Ranger Glasgow. Al suo fianco anche il fido Salsano.