Fischi, cori e bestemmie nel minuto di silenzio: vergogna curve

10:37 - Un'altro brutto capitolo si aggiunge al libro della vergogna del nostro calcio. Tra sabato e domenica, durante i minuti di silenzio per commemorare le vittime della tragedia di Lampedusa, molte curve hanno invece preferito cantare, incitare e insultarsi, mentre in altri stadi alcuni singoli hanno approfittato del silenzio per urlare bestemmie e regalarsi così un attimo di "gloria". Dopo i diversi episodi di razzismo degli ultimi tempi, un'altra occasione regalata all'Uefa per tirarci le orecchie.

Allo stadio Dall'Ara di Bologna, dopo gli incidenti che hanno precedeto la gara, i tifosi della curva del Verona hanno interrotto con dei cori (forse un inno funebre) il minuto di silenzio per le vittime di Lampedusa. Allo Juventus Stadium il pubblico ha intonato l'inno di Mameli, a San Siro (e il giorno precedente anche a Brescia in Brescia-Palermo) si sono sentiti dei fischi, cori di insulti a Roma, mentre a Verona e Parma si sono sentite chiaramente delle bestemmie. Che vergogna