Fiorentina, che beffa: 2-2 col Parma

12:27 - Pareggio beffardo per la Fiorentina che davanti al proprio pubblico non va oltre il 2-2 contro il Parma nel posticipo della sesta giornata di Serie A. I viola, privati di Giuseppe Rossi uscito per infortunio al 35', vanno sotto nel primo tempo per il gol di Gargano. La reazione nella ripresa è rabbiosa con i gol di Rodriguez e Vargas a raddrizzare il risultato. Al 92' però arriva la beffa con il gol dell'ex Gobbi.