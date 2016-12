Ferrari, una slitta di lusso per Babbo Natale

15:49 - Babbo Natale abbandona le renne e opta per una slitta da 700 cavalli. Alla Ferrari hanno deciso di festeggiare il Natale in un modo tutto speciale, affidando a Marc Gené e al team del Mondiale Formula 1 il compito di realizzare la migliore slitta che sia mai stata utilizzata per consegnare i doni. Il pilota spagnolo ha tolto il casco e indossato barba e cappello, mentre la F138 ha terminato la sua carriera agonistica assolvendo un compito cruciale in questo periodo dell’anno...