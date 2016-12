Falcão 60 anni da Divino

16:55 - Il 16 ottobre Paulo Roberto Falcão compie 60 anni e sembra quasi che il destino abbia preparato qualcosa di speciale per lui: venerdì c’è Roma-Napoli, che per i giallorossi ha il sapore della sfida scudetto e per l’ex campione brasiliano vale il ricordo dell’ultima partita (con gol) in maglia romanista, il 16 dicembre 1984. Quel giorno di 29 anni fa, fu anche l’unico in cui Falcão sfidò Diego Maradona nel nostro campionato e, guarda caso, l’ex Pibe de Oro sarà in Italia, a Milano (non si sa ancora se andrà anche allo stadio Olimpico per Roma-Napoli), giovedì. Il “Divino”, come lo chiamano i romanisti, arrivò nella Capitale nel 1980 e conquistò subito tutti. Classe, eleganza e intelligenza tattica ne fecero un perno fondamentale per la Roma di Dino Viola e Nils Liedholm, che vinse la Coppa Italia nell'81 con un suo rigore decisivo e poi lo scudetto nel 1983. Era brasiliano di Azize, ma giocava come un italiano. Pochi fronzoli, precisione, grande visione di gioco. Al massimo si concdeva qualche "numero", giusto per compiacere il suo presidente che glieli chiedeva, insieme ai rendiconti tecnici alla fine di ogni gara. Falcão era un allenatore in campo, un leader, l'idolo dei tifosi, ma poi in quella notte dell'Olimpico contro il Liverpool, finale di Coppa Campioni dell'84, il ginocchio dolorante gli impedì di tirare il rigore decisivo, vinsero gli inglesi e qualcosa si ruppe. Nella stagione successiva il ginocchio lo condizionò parecchio, fino a quel giorno dell'84 al San Paolo, in cui Falcão giocò, segnò e poi salutò. Portò il suo sorriso e il suo ginocchio malandato negli USA, poi in Brasile, lasciando in Italia milioni di nostalgici e un arrabbiatissimo Dino Viola. Quella grande Roma si andava esaurendo, questa, forse, sta nascendo.