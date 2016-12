Due anni senza il Sic, Coriano lo ricorda

13:58 - Sono passati due anni dalla scomparsa di Marco Simoncelli. Il suo sorriso spontaneo e contagioso si è spento il 23 ottobre 2011 su quel maledetto tracciato di Sepang, dove la MotoGP lo ha omaggiato anche due settimane fa. Il pilota di Coriano, rimasto nella memoria di tanti appassionati delle due ruote e non solo, continua però a vivere grazie alla Fondazione che porta il suo nome. Il suo paese natale, Coriano, si ritroverà alle 18:58 al monumento 'Ogni Domenica', donato dalla Dainese in ricordo del 'Sic', per assistere alla 'fiammata' straordinaria per ricordare il giovane campione. "All'imbrunire per 58 secondi il fuoco si riaccende'", scrive l'Amministrazione comunale di Coriano - paese adagiato sui colli del Riminese - "quel fuoco e passione che Marco ha lasciato nel cuore di tutti i corianesi e non solo". Il prossimo 17 novembre, invece, allo stadio 'Tardini' di Parma, la Nazionale Cantanti e la formazione 'Amici del Sic', che avrà come capitano il grande amico Valentino Rossi, si sfideranno in una gara il cui scopo è raccogliere fondi per la realizzazione di un centro diurno per disabili a Coriano. E' il primo progetto italiano della Fondazione Marco Simoncelli, il Sic continua a regalare sogni...