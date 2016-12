Doriano Romboni, ultimo saluto a Ceparana

11:54 - Si sono svolti a Ceparana i funerali di Doriano Romboni, lo sfortunato ex pilota che ha perso la vita a Latina durante il "Sic Day", la manifestazione in memoria di Marco Simoncelli. Grande commozione per il 44enne spezzino, salutato dai suoi amici, tifosi e soprattutto colleghi. Tra i piloti presenti il più commosso era Loris Capirossi. Con lui c'erano Dovizioso, Reggiani, Gianola, Gramigni, Casoli, e tanti compagni d'avventura in pista e fuori