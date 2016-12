Derby storico per Claudio Lippi

12:38 - Il 26 marzo scorso una terribile tragedia colpì il mondo del Milan, quello dei milanisti e quello del giornalismo: la morte di Claudio Lippi. Voce storica di Milan Channel dal primo giorno delle programmazioni (nel 1999), Claudio aveva 42 anni quando se n'è andato, una compagna che amava e una bellissima figlia di un anno e mezzo. Per ricordarlo domenica 13 ottobre, alle ore 15.00, al Comunale «Pastrengo» di via Modigliani a Segrate, si disputerà il «Derby Milan-Inter anni ’60 Claudio Lippi» con le maglie vintage dell’Inter di Mazzola e del Milan di Rivera. Giocheranno, divisi tra le due squadre, ex campioni di Inter e Milan come Pippo Inzaghi, Evaristo Beccalossi, Riccardo Ferri, Pierino Prati, Giovanni Lodetti e Karl Heinz Schnellinger la Nazionale Calcio Tv, cioè Striscia la Notizia, Zelig e Colorado, opinionisti tv e personaggi dello spettacolo e dello sport. L’ingresso è gratuito, Milan Channel trasmetterà il pomeriggio in diretta tv.



Il programma: alle 15.00: mini derby tra Pulcini, alle 15.30: un Sorriso per Claudio presentato da Luca Serafini. Alle ore 16.00: Derby Milan-Inter Anni ’60.