Del Piero, frecciata alla Juve via Twitter

12:50 - I tifosi della Juve non dimenticano Del Piero (allo Stadium le sciarpe e le bandiere per l'ex capitano si sprecano) e Del Piero non dimentica la Juve, anche se vive dall'altra parte del globo. L'ex numero 10 bianconero ha condiviso coi suoi fan un tweet sibillino nel quale cita una frase di Kobe Bryant, fresco di rinnovo contrattuale con il Los Angeles Lakers.

"Facile accettare il rinnovo, per il Lakers andrei contro un muro". Ti capisco... Grande Kobe, ottima scelta! Ale - Questo il tweet di Del Piero, che con quei puntini di sospensione vuole probabilmente intendere che anche lui per la Juve sarebbe andato contro un muro, se solo glielo avessero permesso...