Cuore Inter a Torino, 3-3 in 10 uomini

10:40 - Comincia con una quasi impresa l'avventura nerazzurra di Erick Thohir. La squadra di Mazzarri si presenta a Torino nel posticipo dell'ottava giornata e dopo pochi minuti è già in dieci per l'espulsione di Handanovic, che atterra Cerci in area. Il capocannoniere dei granata (anche un palo per lui) si fa respingere il rigore da Carrizo (dentro al posto di un deluso Kovacic) e l'Inter prende coraggio. Il primo tempo è di marca granata, il Toro trova il vantaggio con Farnerud e controlla, ma un'incertezza di Padelli e una gran rovesciata di Guarin riportano la situazione in parità pochi secondi prima dell'intervallo. Nella ripresa il copione è lo stesso, Toro che spinge, Inter che si chiude e riparte. Immobile riporta in vantaggio i suoi, ma poi i ragazzi di Ventura pagano a carissimo prezzo le incertezze di una difesa ancora da registrare. Un'altra incertezza di Padelli regala il comodo pareggio a Palacio e poco dopo il Trenza trova anche il gol del vantaggio, dimenticato da Darmian in mezzo all'area. La gara sembra finita, Mazzarri pregusta l'impresa, ma una punizione di Bellomo (dentro al posto di Brighi nel finale) e un errore di valutazione di Carrizo fissano il pareggio. Il finale è 3-3, l'Inter raggiunge la Fiorentina a quota 15 punti.

LA PARTITA

Perdere con la Roma di quest'anno ci può stare. Bissare col Torino, che con i nerazzurri non vinceva dalla stagione 1993-1994, forse era troppo. E così l'Inter di Mazzarri, dopo un avvio shock, riesce a recuperare un match subito in salita, va incredibilmente in vantaggio e poi si fa recuperare all'ultimo secondo, mostrando comunque grande carattere e voglia di lottare. Il palo del Toro al 2', il rigore contro e l'espulsione di Handanovic non sono certo un buon inizio per festeggiare l'inizio dell'era Thohir, e così Carrizo, a guantoni freddi, ferma Cerci dal dischetto.

I nerazzurri però soffrono. L'assenza di Campagnaro, dietro, si fa sentire e il feeling tra Ranocchia e Rolando non dà certezze. Anche in dieci contro undici, spinti dall'orgoglio, i nerazzurri provano a colpire a sorpresa e vanno vicini al gol con Taider. Ma è solo un fuoco di paglia. Al 21', infatti, Barreto e Cerci dialogano bene, Farnerud si inserisce e firma il primo gol in Serie A. In superiorità numerica, il Toro cerca di congelare il match col possesso palla, ma non ha il piglio giusto e si distrae nel recupero del primo tempo. Padelli pasticcia in uscita su un corner, Guarin ringrazia e insacca con una perfetta rovesciata.

Nella ripresa, sull'1-1, Ventura mostra coraggio, gioca la carta Immobile e al 54' i granata passano nuovamente in vantaggio proprio col bomber granata. Ma è solo questione di secondi. Nemmeno 60, per l'esattezza. Padelli, in serata no, sbaglia ancora e regala a Palacio la palla per il 2-2. In panchina Ventura è incredulo e i tifosi granata smettono di cantare al 71' quando Belfodil si invola sulla destra, si beve mezza difesa e al 71' serve ancora a Palacio la palla per il 3-2 nerazzurro. Match finito? Macché. Il Toro, ferito, negli ultimi minuti attacca a testa bassa, costringe l'Inter nella sua area e alla fine passa con un gol di Bellomo, che da posizione defilata, al 90' beffa Carrizo su punizione. Esplode l'Olimpico, ma forse il Torino ha poco da festeggiare. Nemmeno Mazzarri sorride. Forse Thohir si sarà divertito...



LE PAGELLE

Palacio 7,5: da solo regge tutta la baracca. In dieci, l'Inter conta soprattutto sulel sue ripartenze, ma l'argentino è prezioso anche in fase di non possesso. Polmoni e fiuto del gol. Sempre l'uomo in più

Guarin 7: ottima prestazione. Tanta corsa e giocate in verticale. Il gol è un perla di coordinazione. In inferiorità numerica se il centrocampo nerazzurro non sofrre più del dovuto il merito è anche suo

Ranocchia-Rolando 5,5: male nel primo tempo, meglio nella ripresa. Non trovano mai la giusta intesa sulle marcature e spesso si fanno infilare centralmente

Carrizo 6: media esatta tra il rigore parato a freddo a Cerci e il gol preso al 90' sulla punizione di Bellomo

Cerci 7: sbaglia il rigore, è vero, ma per tutta la partita semina il panico nell'area nerazzurra. E' il terminale offensivo del Torino, ma con le sue giocate è in grado di innescare anche i compagni

Farnerud 6,5: nel primo tempo è una spina nel fianco sulla fascia sinistra, poi, ammonito, esce al 49' per far entrare Immobile

Padelli 4,5: giornata storta. Dai suoi errori nascono il primo e il secondo gol dell'Inter. Sul terzo è incolpevole, ma se il Torino non porta a casa tre punti deve prendersela con le sue uscite



IL TABELLINO

TORINO-INTER 3-3

Torino (3-5-2): Torino (3-5-2): Padelli; Darmian, Vives, Moretti; D'Ambrosio, Brighi (36' st Bellomo), Gazzi, Farnerud (4' st Immobile), Pasquale; Cerci, Barreto (31' st Meggiorini). A disp.: Gomis, Berni, Masiello, Maksimovic, Scaglia. All.: Ventura

Inter (3-5-1-1): Handanovic; Rolando, Ranocchia, Juan Jesus; Jonathan, Guarin, Cambiasso, Taider (16' st Belfodil), Nagatomo; Kovacic (7' Carrizo); Palacio (35' st Wallace). A disp.: Castellazzi, Andreolli, Icardi, Mudingayi, Kuzmanovic, Samuel, Pereira, Donkor, Olsen. All.: Mazzarri

Arbitro: Doveri

Marcatori: 21' Farnerud (T), 46' Guarin (I), 9' st Immobile (T), 10' st Palacio (I), 27' st Palacio (I), 45' st Bellomo (T)

Ammoniti: Taider, Cambiasso (I); Gazzi, Farnerud, Immobile (T)

Espulsi: 5' Handanovic (I) per chiara occasione da gol

Note: Cerci si fa parare un rigore da Carrizo al 6'