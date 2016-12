Cristina ha detto "sì" a Montolivo

17:11 - Cristina De Pin e Riccardo Montolivo presto sposi, il 7 novembre la coppia ha festeggiato i 5 anni di fidanzamento, ma qualche settimana prima sono arrivati l’anello e la proposta di matrimonio. In un castello in Piemonte il capitano del Milan si è inginocchiato pronunciando la magica frase: «Cristina, mi vuoi sposare?». E lei, che a quanto dice non se l’aspettava, ha detto sì, con le lacrime agli occhi. Un servizio di Vanity Fair racconta l'intera serata.

La data non è ancora stata fissata, ma il rossonero ha le idee chiare:"Ci sposeremo nella prima finestra utile del 2014", quindi tra la fine del campionato e la probabile chiamata ai Mondiali. Dopo tre anni di convivenza Montolivo confessa di sentirsi pronto a "creare una famiglia". Lei, ex playmate dalle forme sinuose, però non ha fretta: "Prendiamoci i nostri tempi, godiamoci ancora la nostra intimità, poi i bambini arriveranno".