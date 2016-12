Corea, la bomber accusata di essere un uomo

17:13 - Troppo forte, tanto che i club rivali hanno messo in dubbio la sua reale natura femminile. Park Eun-seon, bomber del Seoul City Hall Amazones, squadra della massima categoria del calcio femminile sudcoreano, ha un ruolino di marcia da fare invidia ai migliori attaccanti uomini (19 gol in 22 partite) e per questo deve difendersi dalle accuse delle squadre avversarie, 6 delle quali hanno chiesto di effettuare dei test per confermare il suo sesso. "La pretesa di verificare il genere di una persona è solo una grave violazione dei diritti umani che nega la dignità della persona", ha tuonato il general manager del team, Kim Jun-soo, dopo la minaccia delle altre squadre di boicottare il torneo se non saranno effettuati i test. L'allenatore Seo Jeong-ho, tuttavia, ha chiarito di voler sottoporre Park, 1,80 metri d'altezza e 74 kg di peso, ad adeguati esami non appena la Federazione avrà raggiunto una decisione, dichiarandosi "fiducioso" dell'esito negativo. La questione è piuttosto complessa: la Commissione nazionale per i diritti umani in Corea del Sud ha aperto un dossier sulla vicenda e intanto si attende un parere della Fifa sulla liceità dei test. Il caso di Park ricorda quello di Caster Semenya, l'atleta sudafricana, oro negli 800 metri ai mondiali di Berlino, fermata per un anno prima che si accertasse la sua identità sessuale femminile.