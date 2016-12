Conte re d'Italia, ma che fatica in Europa

16:35 - "Ora il cammino è duro, ma questo non ci deve scoraggiare e dobbiamo continuare col coltello tra i denti" è stato in sintesi il commento di Antonio Conte dopo il deludente pareggio con il Galatasaray. Gli ricordano che anche l'anno scorso la Juve partì con due pareggi in Europa e poi passò il girone come prima, ma il tecnico non sembra del tutto fiducioso: l'anno scorso terza e quarta partita erano con l'abbordabile Nordsjaelland, quest'anno col Real Madrid di Ancelotti, 10 gol in due gare di Champions. Ed è proprio il potenziale offensivo delle Merengues a spaventare questa Juve, che non sembra solida in difesa come lo è stata negli ultimi due anni. Ma al di là di come finirà questo girone, il rapporto di Conte con la massima competizione europea non è molto positivo: in 6 partite in panchina (durante il girone dello scorso anno era squalificato) le uniche due vittorie sono arrivate con il non irresistibile Celtic Glasgow, poi due sconfitte col Bayern e i due pareggi di questa stagione. Passi falsi entrambi figli di episodi (la giornata di grazia del portiere danese, gli infortuni di Bonucci e Barzagli), ma non si può ridurre il calcio agli episodi. La Juve sta prendendo la cattiva abitudine di iniziare a giocare solo dopo essere andata in svantaggio, la difesa una volta granitica ora scricchiola un po', Pirlo non sembra al top e i risultati, in Europa, non arrivano. Conte ora deve assolutamente invertire il trend, servirà "il coltello tra i denti", ma forse anche qualche accorgimento tattico. Con il Galatasary, quando è passata alla difesa a 4, la Juve è stata molto più pericolosa e ha occupato meglio il campo, forse il tecnico potrebbe prendere in considerazione un cambio di modulo. I giocatori ci sono (Ogbonna è stato preso anche per dare alternative in questo senso), forse sarebbe ora di provare, anche perchè da quando si chiama Champions League, nessuno ha mai trionfato giocando con la difesa a tre...