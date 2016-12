Ciclismo, svelato il Tour de France 2014 

16:18 - Il Tour de France 2014 partirà con una tappa in linea da Leeds, in Gran Bretagna, il 5 luglio e si concluderà, come sempre, a Parigi sugli Champs-Élysées il 27 luglio. Percorso duro per l'edizione numero 101 della Grand Boucle che avrà ben cinque arrivi in salita (Planche des Belles Filles, Chamrousse, Risoul, Pla d'Adet e Hautacam). Corsa adatta per Nibali che al suo fianco avrà il nuovo gregario Scarponi: sarà guerra con Froome, ultimo vincitore della maglia gialla

IL PERCORSO DEL TOUR DE FRANCE 2014

5 luglio 2014 - Tappa 1: Leeds - Harrogate 191 km

6 luglio 2014 - Tappa 2: York - Sheffield 198 km

7 luglio 2014 - Tappa 3: Cambridge - Londres 159 km

8 luglio 2014 - Tappa 4: Le Touquet Paris-Plage -Lille 164 km

9 luglio 2014 - Tappa 5: Ypres (BEL) - Arenberg Porte du Hainaut 156 km

10 luglio 2014 - Tappa 6: Arras - Reims

11 luglio 2014 - Tappa 7: Épernay - Nancy

12 luglio 2014 - Tappa 8: Tomblaine - Gèrardmer

13 luglio 2014 - Tappa 9: Gérardmer - Mulhouse

14 luglio 2014 - Tappa 10: Mulhouse - La Planche des Belles Filles §

15 luglio 2014 - Giorno di riposo a Besançon

16 luglio 2014 - Tappa 11: Besançon - Oyonnax

17 luglio 2014 - Tappa 12: Bourg-en-Bresse - Saint-Étienne

18 luglio 2014 - Tappa 13: Saint-Étienne - Chamrousse

19 luglio 2014 - Tappa 14: Grenoble - Risoul

20 luglio 2014 - Tappa 15: Tallard - Nîmes

21 luglio 2014 - Giorno di riposo a Carcassonne

22 luglio 2014 - Tappa 16: Carcassonne - Bagnères-de-Luchon

23 luglio 2014 - Tappa 17: Saint-Gaudens - Saint-Lary-Soulan

24 luglio 2014 - Tappa 18: Pau - Hautacam

25 luglio 2014 - Tappa 19: Maubourguet Pays du Val d'Adour - Bergerac

26 luglio 2014 - Tappa 20: Bergerac - Périgueux

27 luglio 2014 - Tappa 21: Évry - Paris Champs-Élysées