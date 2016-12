Tgcom24 >

7 ottobre 2013 Ciclismo, svelato il Giro d'Italia 2014: si parte da Belfast e si chiude a Trieste La corsa rosa scatta il 9 maggio e finisce il 1° giugno

20:56 - E' stata svelata a Milano l'edizione numero 97 del Giro d'Italia. La corsa rosa 2014 prenderà il via venerdì 9 maggio da Belfast, in Irlanda del Nord (undicesima partenza dall'estero), per chiudersi a Trieste il 1° giugno. Ventuno le tappe in programma per 3.449,9 chilometri totali. Dopo le prime tre frazioni in Irlanda, il Giro approderà in Italia con la Giovinazzo-Bari. Alla penultima tappa è previsto l'arrivo clou sul Monte Zoncolan.

Il Giro 2014 riserva in coda le salite più dure. La 16.a tappa Ponte di Legno-Val Martello prevede Gavia, Passo dello Stelvio e Val Martello. Passo San Pellegrino, Passe del Redebus e la salita fino al Rifigio Panarotta sono le ascese della 18.a tappa. E, dopo la cronoscalata della 19.a, la penultima tappa si chiuderà con la salita dello Zoncolan, 10,1 km con un dislivello di 1.203 metri, pendenza media dell'11,9% e massima del 22%.



Le tappe del Giro 2014:

9 maggio: 1a tappa Belfast - Belfast, 21,7 km crono a squadre

10 maggio: 2a tappa Belfast - Belfast, 218 km

11 maggio: 3a tappa Armagh - Dublino, 167 km

12 maggio: riposo

13 maggio: 4a tappa Giovinazzo - Bari, 121 km

14 maggio: 5a tappa Taranto - Viggiano, 200 km

15 maggio: 6a tappa Sassano - Montecassino, 247 km

16 maggio: 7a tappa Frosinone - Foligno, 214 km

17 maggio: 8a tappa Foligno - Montecopiolo, 174 km

18 maggio: 9a tappa Lugo - Sestola, 174 km

19 maggio: riposo

20 maggio: 10a tappa Modena - Salsomaggiore Terme, 184 km

21 maggio: 11a tappa Collecchio - Savona, 249 km

22 maggio: 12a tappa Barbaresco - Barolo, 46,4 km crono individuale

23 maggio: 13a tappa Fossano - Rivarolo Canavese, 158 km

24 maggio: 14a tappa Agliè - Oropa, 162 km

25 maggio: 15a tappa Valdengo - Montecampione, 217 km

26 maggio: riposo

27 maggio: 16a tappa Ponte di Legno - Val Martello, 139 km

28 maggio: 17a tappa Sarnonico - Vittorio Veneto, 204 km

29 maggio: 18a tappa Belluno - Rif.Panarotta (Valsugana), 171 km

30 maggio: 19a tappa Bassano del Grappa - Monte Grappa, 26,8 km crono individuale

31 maggio: 20a tappa Maniago - Monte Zoncolan, 167 km

1° giugno: 21a tappa Gemona del Friuli - Trieste, 169 km