Ciclismo, Santambrogio minaccia il suicidio: "Addio mondo" 

20:34 - Ora drammatiche per Mauro Santambrogio, il ciclista lombardo sospeso per doping al termine dell'ultimo Giro d'italia. Il corridore della Vini Fantini - Selle Italia ha spaventato tutti lasciando un messaggio su Twitter a dir poco preoccupante: "Addio Mondo". La grande famiglia della bici si è mobilitata per rintracciarlo e alla fine i tanti messaaggi di sostegno lo hanno convinto a non fare quello che in tanti temevano: "Mi avete salvato".

Santambrogio, infatti, ha risposto ai suoi sostenitori in un messaggio successivo a quello che aveva fatto temere il peggio: "Ce la devo e ce la farò a vincere questa corsa. Grazie a voi". Passata la notte, poi, il messaggio più atteso: "Non ho chiuso occhio, ho riflettuto su tutto, ho rischiato di fare una cazzata più grossa di me e penso non avrei risolto nulla di nulla. Ma solo portato tanta sofferenza a chi mi sta vicino e mi vuole bene. Vi ringrazio tutti per avermi aiutato a riflettere e avermi salvato".

L'atleta è arrivato a questo punto dopo che la sua vicenda non ha ancora trovato la parola fine. Controllato nella prima tappa del Giro, il ciclista ha potuto chiudere la corsa (9° assoluto e primo nella 14.a tappa) perché risultato pulito. Il campione di urina esaminato, però, è stato ricontrollato dopo la positività del compagno di squadra Danilo Di Luca e in questo caso è risultata una piccola percentuale di Epo. Piccola, ma abbastanza per sospenderlo. Al momento, però, non è stato ancora reso noto il risultato delle controanalisi chieste dall'atleta (anche se pare sia negativo) e questo ha fatto precipitare nel dramma Santambrogio, ancora in attesa di una risposta.



L'ESCALATION SU TWITTER

Addio mondo

— mauro santambrogio (@maurosanta84) October 10, 2013

@evicennati nn c'è la faccio più

— mauro santambrogio (@maurosanta84) October 10, 2013

Ce la devo e c'è la faro' a vincere questa corsa. Grazie a voi

— mauro santambrogio (@maurosanta84) October 10, 2013

Nn ho chiuso occhio ho riflettuto su tutto ho rischiato di fare una cazzata più grossa di me e penso nn avrei risolto nulla di nulla

— mauro santambrogio (@maurosanta84) October 11, 2013

Ma solo portato tanta sofferenza a chi mi sta vicino e mi vuole bene.

— mauro santambrogio (@maurosanta84) October 11, 2013

Vi ringrazio tutti per avermi aiutato a riflettere e avermi salvato

— mauro santambrogio (@maurosanta84) October 11, 2013