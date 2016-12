Ciclismo, nel 1993 Lance Armstrong pagò per vincere una gara 

12:01 - La prima truffa di Lance Armstrong risale al 1993. Il texano pagò diversi corridori per vincere la Million Dollar Race, una competizione con premio garantinto di un milione di dollari per l'atleta che avesse vinto tre importanti corse del circuito Usa in venti giorni. L'ex corridore Roberto Gaggioli racconta: "Era un giovane collega americano. Mi consegnò un panettone in confezione regalo augurandomi 'Merry Christmas' e andò via. Nella scatola 100mila dollari in biglietti di piccola taglio. Quel collega era Lance Armstrong".

Così, con questo metodo "originale" Lance Armstrong pagò il corridore italiano, emigrato negli States. Il texano era costretto a vincere la "CoreStates" di Philadelhia per aggiudicarsi il milione di dollari e Gaggioli era il favoritissimo della vigilia: "Lance mi avvicinò prima del via. Disse che la mia squadra, la Coors Light, era d'accordo e mi parlò del compenso: centomila dollari. Capii che era già tutto deciso. A due giri dalla fine entrai nella fuga buona con Lance, Bobby Julich e alcuni italiani della Mercatone. A un segno di Lance mi voltai e feci finta di non vederlo scattare. Vinse per distacco".

Anche gli altri quattro corridori della Mercatone Uno (Biasci, Canzonieri, Pelliconi e Massimo Donati) non reagirono perché a loro volta erano stati pagati da Armstrong. Pelliconi ricorda: "Canzonieri e Lance si misero d'accordo per cinquanta: Angelo pensava dollari, Lance lire. Al Giro di Lombardia ci consegnò 50 milioni, risparmaino il quaranta per cento col cambio favorevole". "Mancia" anche per Stephen Swart, capitano della squadra di Gaggioli: 50mila dollari.

Il texano vinse la corsa e il premio, ma poi venne beffato. Al momento del ritiro dell'assegno scoprì che il milione era tale solo se ritirato in rate da 50mila dollari per vent'anni. Lance scelse il cash e ricevette "solo", si fa per dire, 500mila dollari. Tra le varie "mance" date agli avversari e compagni e le tasse, ad Armstrong rimase la metà del milione.