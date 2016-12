Ciclismo: Lampre-Merida, maxi furto a nella sede operativa

10:40 - Un danno enorme quello subito dal Team Lampre-Merida: ieri mattina, quando è stata riaperta dopo il weekend la sede di Usmate Velate, comune in provincia di Monza, gli addetti ai lavori hanno potuto solamente constatare quello che era accaduto probabilmente la notte precedente. Dei ladri si sono infiltrati nella sede del team blu-fucsia-verde e razziato bici e materiale destinato ai corridori professionisti.

Dal magazzino sono sparite bici da crono, cambi, ruote, selle più tutto il materiale di ricambio. I malviventi non si sono però accontentati, portando via dal magazzino anche un furgone per l'assistenza e la manutenzione delle bici ed un'ammiraglia. In questo momento sono in corso le indagini da parte dei Carabinieri di Monza ed di Arcore, ma la perdita da parte della società non è solo economica ma soprattutto logistica, visto che le biciclette e tutto il materiale dovevano essere consegnate a Damiano Cunego e compagni di squadra per il raduno del team di Darfo Boario Terme, località scelta per preparare la stagione 2014.