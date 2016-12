Ciclismo, Di Luca radiato dal Tna

23:20 - Il Tribunale nazionale antidoping del Coni ha radiato il ciclista Danilo Di Luca, dopo il caso di positività all'Epo del 29 aprile scorso emerso durante il Giro d'Italia, corsa che il "Killer" vinse nel 2007. Il 37enne corridore in passato era già stato squalificato due volte: tre mesi per la frequentazione del dottor Santuccione e poi per due anni (ridotti a 15 mesi) a causa della positività all'EpoCera del Giro 2009.

Il Tna ha così accolto la proposta del procuratore Tammaro Maiello che lo aveva deferito il 14 ottobre scorso. In carriera Di Luca vanta, oltre alla conquista della maglia rosa nel 2007 e di un bronzo ai Mondiali Under 23 nel 1998, anche una Freccia Vallone, una Liegi-Bastogne-Liegi e un Giro di Lombardia. Fu costretto ad abbondare l'ultimo Giro il 24 maggio, in occasione della tappa cancellata per maltempo da Ponte di Legno alla Val Martello. La sua positività all'Eritropoietina risale però ad un controllo a sorpresa avvenuto durante il precedente Giro di Toscana. Di Luca è il primo corridore italiano a essere squalificato a vita.

DI LUCA: "DEVO PAGARE PER TUTTI"

Di Luca non ha accolto bene, come normale, la radiazione. "Sicuramente non è una cosa bella, non è che si è felici, era già tutto scritto, questo mi fa pensare che devo pagare per tutti. Di Rocco mi dà dello stupido? Di stupidi ce ne sono tanti, uno che mi viene in mente non fa più il lavoro che faceva fino a qualche giorno fa. Di Rocco può dire quello che vuole. Sicuramente io ho fatto degli errori, ma anche lui nella sua vita di errori penso ne abbia fatti tanti e magari ne commetterà altri", ha commentato. "Ho fatto tante cose per primo e anche questa - ha aggiunto all'uscita dal tribunale - . La cosa chiara, che io so e chi mi conosce sa per certo è che io ho vinto nel ciclismo l'ho vinto per le mie doti e soprattutto non ho mai vinto qualcosa che non potevo vincere: ad esempio non ho mai vinto una cronometro a 60 chilometri orari, qualcun altro si' e magari lo sta ancora facendo. Forse dovevo essere io il primo che doveva pagare per tutti e così è stato".