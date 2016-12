Ciclismo, Bettini lascia nazionale

00:07 - Dopo 3 anni e mezzo Paolo Bettini lascia la guida della nazionale di ciclismo per andare ad assumere la guida del team messo in piedi da Fernando Alonso. La notizia è stata confermata dal presidente della Federciclismo, Renato Di Rocco. L'ex campione del mondo ha già comunicato la decisione alla federazione che si sarebbe già messa in moto per trovare il sostituto di Bettini:tra i papabili Davide Cassani e Maximilian Sciandri.