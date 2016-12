Ciclismo, Anna Mei da record: 738 km in 32 ore

17:19 - La ciclista Anna Mei, 46 anni, ha conquistato il nuovo record mondiale di percorrenza sulle 24 ore in pista pedalando, sul circuito di Montichiari, per ben 738 km. L'ultracycler milanese, così viene definito chi pedala più di 24 ore, ha percorso 901 chilometri in 32 ore, andando a una media di 28.153 km all’ora e percorrendo 3603 giri. L'obbiettivo? Accendere i riflettori su una rara malattia genetica, l'epidermolisi, aiutando i bambini colpiti dalla patologia. "Tutto quel tempo in bici non fa piacere ma è una passeggiata se confrontata alla malattia", così ha commentato la Mei.

Da venerdì sera a domenica pomeriggio Anna ha solo pedalato, fermandosi esclusivamente per le necessarie soste fisiologiche e superando il suo precedente record delle 24 ore di 711,04 km. "L’importante non è l’obiettivo. La meraviglia è durante, mentre pedali", sono le emozioni, all'arrivo, di Anna che lo scorso anno ha vinto la Coppa del mondo di specialità. Conquistato questo traguardo, la testa di Anna è già orientata al 2014: "Voglio tentare il record su strada da mare a mare: Ventimiglia-Trieste".