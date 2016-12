Che beffa per Birindelli, multa e 0-3 a tavolino

11:13 - Tutta Italia applaude il gesto compiuto dall'ex juventino Alessandro Birindelli, che pochi giorni fa aveva ritirato dal campo la squadra Esordienti che allena per via di una lite tra genitori scoppiata sulle tribune, tutta Italia tranne la Federcalcio, che ha invece deciso di punire il gesto dell'ex difensore con la sconfitta a tavolino per 3-0, un punto di penalizzazione in classifica e una multa di 100 euro, dovuta però al comportamento tenuto dai genitori sugli spalti. Non sono invece stati presi provvedimenti nei confronti dell'ex terzino bianconero, anche se il suo comportamento è ancora sotto osservazione.

Purtroppo la decisione del Giudice Sportivo, che ha tutto il sapore della beffa, è stata in linea con il regolamento, che nei casi di abbandono della partita prevede sconfitta e penalizzazione: "Il giudice sportivo territoriale - si legge nel comunicato della Federcalcio provinciale - esaminati gli atti ufficiali da cui si rileva che la gara è stata sospesa al 14’ del 2º tempo in quanto il Pisa 1909 ha rinunciato al proseguimento della disputa della stessa, visto l'articolo 53 comma 2 delle norme federali, decide di infliggere al Pisa 1909 la punizione della perdita della gara per 0-3, nonché la penalizzazione di 1 punto in classifica".



Simbolica ma molto significativa invece la multa inflitta alla società "per intemperanze dei propri sostenitori", soprattutto perché nei confronti dell'allenatore non è stato preso alcun provvedimento. Multa e penalizzazione erano inevitabili, ma il valore del gesto di Birindelli, che ha fatto discutere e riflettere tutto il nostro calcio, è stato riconosciuto, mentre sono stati indirettamente puniti i genitori protagonisti della lite.